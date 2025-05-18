«Такие люди попадают в рай»: Екатерина Стриженова высказалась о погибшей Елене Земляникиной-Крылатовой

14 мая погибла актриса из фильма «Москва слезам не верит» Елена Земляникина-Крылатова. Екатерина Стриженова посетила могилу родственницы и поблагодарила всех за поддержку. Телеведущая заявила: «Такие люди сразу попадают в рай».

Церемония прощания с Еленой Земляникиной-Крылатовой прошла 17 мая в Москве. Артистку похоронили на кладбище Куприяниха в Домодедово. Она являлась старшей сестрой мужа Екатерины Стриженовой Александра. Телеведущая поделилась в личном блоге кадрами могилы золовки, утопающей в белых розах, хризантемах и лилиях, и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и память.

«Спасибо всем, кто пришел, проводил, помолился, позвонил, написал, помянул. Царствие небесное! Такие люди, как наша Лена, сразу попадают в рай», — заявила Екатерина Стриженова.

Телеведущая была очень близка с актрисой, она рассказывала, что та многому ее научила, например, терпению. Смерть родственницы стала для нее и всей семьи настоящим ударом. Екатерина Стриженова призналась: «Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать такую потерю очень близкого и родного человека».

Тяжело переживает утрату и супруг Елены Земляникиной-Крылатовой Александр, который сих пор не может поверить в случившееся. Мужчина раскрыл: они с женой еще при ее жизни «договорились», что он уйдет первым, но все перевернула трагедия.

«Лена, ты — моя жизнь. Не думал я, что все так оборвется. Думалось, как-нибудь мы поболеем, походим. Мы только переехали в другую квартиру, там парк хороший был…» — высказался Александр Крылатов.

Напомним, артистка погибла в результате ДТП 14 мая в Москве: ее сбил мотоциклист на пешеходном переходе. Елене Земляникиной-Крылатовой было 66 лет. По факту наезда со смертельным исходом было возбуждено уголовное дело. Личность мотоциклиста была установлена, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось о том, что последние минуты жизни Елены Земляникиной-Крылатовой попали на видео.