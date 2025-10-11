«Такие личности не должны получать от России ни копейки»: Аллу Пугачеву призвали лишить пенсии

Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев призвал лишить Аллу Пугачеву пенсии в России. В разговоре с «Абзацем» общественный деятель заявил, что певица не должна получать выплат от страны, которую «поливает грязью».

Недавно в СМИ появилась информация о том, что уехавшая в Израиль Алла Пугачева продолжает получать пенсию в размере минимум 67 тыс. рублей. Помимо этого, она якобы имеет денежную надбавку за звание народной артистки России. Однако многие уверены, что певица не заслуживает выплат от государства, о котором сама же с ненавистью высказывалась. Такую позицию разделяет и Сергей Зайцев. Общественный деятель призвал лишить артистку «финансовых или иных благ» от РФ.

«Я твердо убежден, что люди, которые выбрали путь ненависти к России и выступают с антироссийских позиций, не должны получать никаких финансовых или иных благ от страны, которую они сами отвергают. С какой стати государство, которое они, по сути, поливают грязью, должно их финансово обеспечивать? Мы с движением уже обращались в Государственную думу с предложением доработать законодательство, чтобы все, кто сбежал из страны, получили статус иноагентов, экстремистов или террористов и были лишены государственных выплат и льгот», - заявил Сергей Зайцев.

Собеседник издания отметил, что Алла Пугачева и подобные ей личности с антироссийскими взглядами недостойны получать выплаты от ненавистной им страны.

«Такие личности, как Алла Пугачева, не должны получать от России ни копейки. Это вопрос принципа, вопрос национальной гордости и справедливости», - подчеркнул председатель «Зова народа».

Напомним, в 2022 году исполнительница хита «Миллион алых роз» вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и детьми уехала в Израиль. В эмиграции Алла Пугачева унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». Певица заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться туда», имея в виду Россию.

Ранее мы писали о том, что эмигрировавшая Алла Пугачева сохраняет права на 166 песен и зарабатывает на них деньги в России.

