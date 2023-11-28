«Такая жуть»: Яна Рудковская потрясена штормом на юге России

27 ноября сразу несколько регионов России серьезно пострадали в результате сильнейшего шторма на Черном море. Стихия обрушилась на Краснодарский край и Крым. По поводу произошедшего высказалась продюсер Яна Рудковская, родители которой живут в Сочи.

В Краснодарском крае по-прежнему действует штормовое предупреждение — все пляжи закрыты. В Адлере море разрушило Олимпийскую набережную. На ее месте образовался провал.

Яна Рудковская решила высказаться по поводу ЧП на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Такая жуть на черноморском побережье! Настоящий шторм с ураганом, и сильно ударило по Крыму и Сочи! Море вышло из берегов, ветер рушил деревья и срывал крыши, при этом есть пострадавшие, и сотни людей остались без света», — сказала супруга фигуриста Евгения Плющенко.

Свидетелями случившегося стали родные звезды. Папа и мама Рудковской живут 20 лет в Сочи, но такого урагана не припомнят. По их словам, ветер был настолько сильным, что все «летало». К счастью, родители продюсера Димы Билана не пострадали.

Напомним, ранее мы писали, что три человека погибли за сутки из-за мегашторма в Сочи.