«Такая же патриотка»: Виктор Салтыков встал на защиту оскандалившейся Аллы Пугачевой

Певец Виктор Салтыков решил защитить артистку Аллу Пугачеву от нападок. Он встал на ее сторону в конфликте со Стасом Михайловым и даже оправдал ее долгое молчание после теракта в «Крокус Сити Холле». По словам музыканта, Примадонна является патриоткой своей страны.

Салтыков восхитился соотечественниками, которые после трагедии в Красногорске пошли сдавать кровь для пострадавших и начали собирать деньги. Но при этом его возмутило, как тут же стали критиковать звезд, которые уехали и не высказались. Он считает, что нельзя относится к эмигрантам «неправильно». В частности, к Алле Пугачевой.

«Одни гонят на этих, эти на этих. Даже великая Алла Борисовна попала под это всё. Мне кажется, Алла Борисовна — такая же патриотка», - заявил Салтыков.

По мнению певца, даже в конфликте со Стасом Михайловым, который долгое время активно обсуждали в СМИ, позицию Аллы Борисовны можно понять и принять. Музыкант считает, что Примадонна дала хороший ответ коллеге.

«Ну, а чего? Может быть, так оно и есть. Потому что сначала такой, потом такой. Когда люди играют в эту игру — и вашим, и нашим — тоже нехорошо», - сказал Виктор в программе RTVI «Легенда».

Ранее Стас Намин рассказал об эмоциональном самочувствии Аллы Пугачевой в эмиграции.