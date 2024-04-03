Стас Намин рассказал об эмоциональном самочувствии Аллы Пугачевой в эмиграции

Третий год Алла Пугачева живет с мужем и детьми за границей. Многие считают, что певица тоскует по Родине, и ей не хватает российского зрителя. Однако рок-музыкант Стас Намин уверен, что Примадонна отлично себя чувствует в эмиграции.

Намин считает, что Пугачевой вполне комфортно за границей. Главное, что она находится рядом со своей семьей.

«Она великолепно себя чувствует, счастлива. У нее великолепная семья, дети. Она — очень достойный, честный человек», — цитирует Намина mk.ru.

Рок-музыкант заявил, что не смотрит скандальные ролики с участием народной артистки. Однако он слышал о скандале со Стасом Михайловым. Он не видит ничего плохого в поведении Примадонны. По мнению артиста, она «имеет право кого-то послать в область паха медленной походкой».

15 апреля Пугачевой исполнится 75 лет. Обычно певица праздновала юбилеи с размахом, но в этот раз все будет скромнее. Стас Намин сомневается, что полетит на день рождения Примадонны. У артиста сейчас очень много дел, связанных с его творчеством. Он занимается симфонической, джазовой, этнической музыкой.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Алле Пугачевой не стоило критиковать оставшихся в РФ звезд.