«От него постоянный негатив»: Дана Борисова высказалась о своем экс-муже

Известная телеведущая Дана Борисова выступила с критикой своего экс-супруга Максима Аксенова. Соответствующее заявление артистки прозвучало в видео на YouTube-канале «СпецКорр».

Как призналась Борисова, бывший муж практически не уделяет внимания их общей дочери. При этом, когда наследнице нужна поддержка со стороны мужчины, то он, напротив, критикует и принижает ее способности. Звезда подчеркнула, что крайне недовольна подобным поведением Аксенова, поскольку считает, что излишняя критика лишь наносит вред детям.

«От него постоянный негатив, говорит: «Да ты поправилась, тебя туда не возьмут. Это ты не сможешь, ты такая-сякая…», - рассказала Борисова.

Звезда уточнила, что ее дочь никогда не видела поддержки со стороны отца. Телеведущая добавила, что бывший избранник подавлял и ее личность, но она смогла пережить это.

Ранее мы писали, что стилист Александр Данилов написал заявление на Дану Борисову, обвинив ее в клевете.