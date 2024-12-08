«Такая ушлая сволочь»: сын Бари Алибасова стал жертвой мошенников из-за квартиры в Нижнем Новгороде

Сын Бари Алибасова пострадал от квартирных мошенников.

Алибасов-младший недавно приобрел трехкомнатную квартиру, расположенную в самом центре Нижнего Новгорода, стоимость которой составила около четырех миллионов рублей. Однако не все в это сделки оказалось так гладко, как хотелось бы бизнесмену.

Через несколько после совершенной покупки обнаружилась 60-летняя бывшая собственница жилья Гузяль Лаухина. Женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, так как, по ее словам, недвижимости она лишилась из-за аферистов, которые в итоге и забрали вырученные от продажи деньги.

«Такая ушлая сволочь, как я, которая своего никогда не упустит, стала жертвой каких-то сволочей, которые меня восприняли как обычного лоха, которого можно кинуть», — рассказал Алибасов-младший в шоу «Ты не поверишь!».

При этом соседи признали, что сын артиста заплатил не так много для такой квартиры, ведь в свое время ее можно было бы купить минимум за шесть миллионов.

Ранее мы писали о том, что владелица квартиры Ларисы Долиной никогда не видела помощников мошенников.

Также сообщалось, что Юрий Стоянов рассказал о звонках мошенников.