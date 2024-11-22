«Они не присутствовали во время сделки»: владелица квартиры Долиной никогда не видела помощников мошенников

Мужчины, которые арестованы по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной, ни разу не присутствовали на сделках по ее квартире. Об этом в беседе с Regnum сообщила новая владелица недвижимости Полина Лурье.

Следователи считают, что арестованные мужчины помогали мошенникам, которые проворачивали преступную схему против Долиной. Они покупали средства связи, сим-карты, а также банковские карты.

Работали помощники мошенников, судя по всему, скрытно. Лурье, купившая недвижимость, ни разу их не видела.

«Эти мужчины не присутствовал во время сделки по квартире. Я никогда их не видела», — уточнила Лурье

Ранее стало известно, кем оказался новый фигурант по делу об афере с квартирой Долиной. Правоохранители задержали криминального авторитета по кличке Очкарик.