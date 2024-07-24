«Такая у нас спальня, уже полежали»: Анна Семенович прилетела на отдых в Турцию с женатым мужчиной

Певица Анна Семенович прилетела на отдых в Турцию со своим избранником по имени Денис. Пара отдыхает недалеко от Бодрума в новом отеле.

«Я наконец добралась до шикарного места. Недалеко от Бодрума. Шикарный новый отель. Все чистенькое, свеженькое, у нас шикарный номер с бассейном, с видом на море и горе. А там у меня сидит один важный человек. Здрасьте», - показала Семенович мужчину и обратилась к нему.

Затем певица провела рум-тур и даже зашла в спальню.

«Показываю вам номер. Такая у нас гостиная, чемоданы только приехали. Вот такая у нас спальня классная, все очень современное. Тут уже полежали чуть-чуть. Вот такая ванная, есть одна, вторая, гардеробная. Мне все нравится», - призналась артистка.

Прямо за окнами номера есть балкон с собственным бассейном. Показав номер, певица произнесла: «Как же хорошо отдыхать, когда много работаешь».

В начале июля жена Дениса обратилась в СМИ и сообщила, что конфликт с ним исчерпан. Она заявила, что как только мужчина приедет в Германию, будет инициирован процесс развода. Пока Денис остается в статусе женатого мужчины.