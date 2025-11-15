«Такая у меня была жизнь»: Татьяна Тарасова назвала свою самую большую ошибку

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала отсутствие собственных детей своей главной ошибкой.

«Такая у меня была жизнь. Это, конечно, была самая моя главная ошибка, единственная. Я так жила с самого детства — ну с 19 лет — так закрутилась в этой работе, завертелась и помчалась колесом. Я вела, вела, вела (своих воспитанников), они и есть мои дети. Я их очень люблю», - разоткровенничалась 78-летняя Тарасова в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Третий муж Татьяны Тарасовой, пианист Владимир Крайнев с пониманием относился к занятости жены. Их брак продлился более 30 лет.

«Вова понимал. Так сложилась. Он не был очень печален. Он очень много играл, очень много концертировал», - рассказала тренер.

Татьяна Анатольевна также отметила, что в третий раз вышла замуж после девяти дней знакомства. Однако ее мама была против Крайнева.

Напомним, первым супругом был актер Алексей Самойлов, вторым — легкоатлет Василий Хоменков.

Ранее Татьяна Тарасова призналась, что получила травму еще в 19 лет, когда была спортсменкой. Тогда у нее вылетело сначала одно, а потом и второе плечо. В последнее время Татьяну Тарасову можно заметить на светских мероприятиях в инвалидном кресле, но она старается не пользоваться им при передвижении по дому.