Татьяна Тарасова заявила, что передвигается по дому без инвалидного кресла. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион».

В последнее время Татьяну Тарасову можно заметить на светских мероприятиях в инвалидной коляске. Заслуженный тренер по фигурному катанию рассказала, что она старается не пользоваться коляской при передвижении по дому.

«Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога… Но она лучше уже, я по дому хожу без ничего, а так я с палочкой», — заявила она.

Тарасова призналась, что получила травму еще в 19 лет, когда была спортсменкой. Тогда у нее вылетело сначала одно, а потом и второе плечо. По словам тренера, эта проблема преследовала ее семью.

«У папиного брата, у Юры, который разбился с командой ВВС, у него выскакивали плечи, он играл в хоккей. И у отца его выскакивали плечи», — рассказала она.

