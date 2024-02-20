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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 20 февраля 2024, 19:52
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78-летний Леонид Якубович ответил на слухи о проблемах со здоровьем

78-летний Леонид Якубович запустил жест, отвечая на вопрос о здоровье.
78-летний Леонид Якубович ответил на слухи о проблемах со здоровьем

© Kashaev Pavel/East News

Телеведущий Леонид Якубович посетил премьеру фильма «Командир» в Москве и ответил на вопрос о здоровье. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

У Якубович поинтересовались: «Леонид Аркадьевич, как ваше здоровье?»

На это народный артист РФ поднял большой палец вверх. На уточняющий вопрос, отлично ли все, ведущий кивнул головой.

Журналисты также интересовались, как дела у дочери Якубовича. На это он сказал: «У сына спросите».

Артем Якубович также присутствовал на премьере и был с отцом на красной дорожке.

Премьера фильма проходила в кинотеатре КАРО Октябрь. В основу картины «Командир» легла история Героя Советского Союза Геннадия Зайцева. В фильме снимались Валерий Баринов, Вадим Галыгин, Валерий Афанасьев и другие.

Ранее мы писали, что Якубовича возмутил вопрос журналистки. Он призвал подумать над тем, что спрашивают.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Авторы:Лилия КараеваАнна Чеченкова
Теги:
Леонид Якубович
здоровье
жест