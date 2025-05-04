«Такая история возникла неспроста»: почему на Надежду Кадышеву напали на концерте в Иванове

История с нападением на Надежду Кадышеву во время ее концерта в Иванове может быть продуманной пиар-кампанией. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил продюсер Павел Рудченко.

Музыкальный критик отметил: артисты зачастую подогревают внимание к себе с помощью различных инфоповодов. Именно поэтому Павел Рудченко предположил, что нападение на Надежду Кадышеву может быть «историей, разработанной пиар-командой» певицы.

«Это не новость. Очень часто, чтобы привлечь внимание журналистов, чтобы как-то в том смысле подогреть внимание к определенным артистам, создавались инфоповоды всевозможных каких-то нападений, каких-то событий. И вполне возможно, даже такая история, которую мы сейчас обсуждаем, возникла неспроста, а именно чтобы подогреть определенное внимание и так к уже разогретой Надежде Кадышевой», — подчеркнул продюсер.

Собеседник издания напомнил, что в последнее время солистка ансамбля «Золотое кольцо» обрела новую волну популярности у аудитории. В связи с этим пиарщики могут пытаться удержать интерес публики к Надежде Кадышевой за счет громкой истории.

«То есть она и так уже привлекла к себе не просто внимание, она уже на повестке дня. Вполне возможно, работает даже команда пиарщиков ее, укрепляя позиции певицы. Не подогревая внимание, а именно укрепляя уже разогретые позиции», — заключил продюсер.

Напомним, 30 апреля после концерта Надежды Кадышевой в Иванове одна из зрительниц внезапно выбежала на сцену и напала на 65-летнюю певицу, схватив ее за шею и прокричав что-то невнятное. В результате инцидента артистка не пострадала. Впоследствии нападавшая девушка заявила, что действовала по указке журналистов с целью добыть эксклюзив.

Ранее мы писали о том, что Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой звездой с гонораром до 20 млн за концерт.