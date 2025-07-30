«Так жестоко уходя к подруге семьи»: раскрыта личность нового избранника жены Дмитрия Диброва

Жена телеведущего Дмитрия Диброва могла уйти от него к 50-летнему бизнесмену Роману Товстику. Мужчина оказался мужем подруги 35-летней Полины Дибровой.

Как выяснил StarHit, еще в начале года у нее появился новый возлюбленный, с семьей которого она давно состоит в дружеских отношениях. Он сооснователь и соучредитель сетевой корпорации с миллиардными оборотами.

Как выяснило издание, мужчина женат и воспитывает шестерых детей. Более того, Полина в числе других подруг встречала его супругу Елену из роддома с пятым малышом, часто присутствовала на семейных мероприятиях. Более того, жена Диброва приходится крестной матерью одному из детей пары.

«Они давно знакомы, но всегда общались в общих компаниях, дружили. В последние годы и у Полины с Дмитрием случилось угасание отношений, а Роман и вовсе хотел развестись с Леной 2,5 года назад, но тогда выяснилось, что она ждет малыша», - рассказал изданию неназванный источник.

При этом Товстик 30 июля внезапно объявил о расставании с женой после 19 лет брака. Убитая горем супруга Елена не стала молчать и в соцсетях обвинила мужа в предательстве и даже в ее возможной смерти.

«Так жестоко уходя к подруге семьи… Это невозможно пережить. 22 года счастливого брака, нож в спину, последнему малышу год. Все остались сиротами без матери», — разоткровенничалась Елена, которая сейчас находится в Италии.

Дмитрий Дибров на днях улетел в отпуск в Барселону. Полина же находится в Москве и уже опровергла слухи о разводе.

Ранее светская львица Алена Кравец прокомментировала появившиеся в Сети слухи о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной, которая на 30 лет моложе него. Она заверила, что у супругов все хорошо.