«Конфликта не было»: в окружении Дмитрия Диброва высказались о разводе телеведущего

Светская львица Алена Кравец прокомментировала появившиеся в Сети слухи о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной, которая на 30 лет моложе него.

По словам Кравец, которая близко общается с семейством, вся появившаяся в СМИ информация является неправдой.

«Нет, они не разводятся, это слухи и домыслы. У них все хорошо, разлада не было, конфликта не было. Красивая жена, умные дети, Дмитрий их боготворит. Полина счастлива с Дмитрием всем недругам назло», — сказала светская львица в беседе с NEWS.ru.

Она заверила, что отношения 65-летнего Диброва с женой стабильны.

Напомним, экс-ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» познакомился с будущей женой на конкурсе красоты в Ростове-на-Дону. На тот момент ей было 17 лет. Пара поженилась в 2009 году, у них трое детей.

Ранее источник, близкий к семье Диброва заявил, что у супруги телеведущего якобы появился другой мужчина. По слухам, он является другом семьи и практически увел модель у 65-летнего Дмитрия.