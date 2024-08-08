Опубликовано 08 августа 2024, 22:15
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«Так захотелось»: сын актера Александра Половцева поменял имя
PROZVEZD: сын актера Александра Половцева поменял имя и стал Стефаном.
© Ivanov Sergey/East News
Сын актера Александра Половцева, известного по сериалу «Улицы разбитых фонарей», сменил имя. Он стал Стефаном.
Об этом сообщил сайт PROZVEZD.
«Мой сын Степан почему-то стал теперь Стефаном. Ему так захотелось», - раскрыл Половцев.
Степан в пять лет дебютировал в кино. Три года назад он женился, у Степана родился ребенок.
Издание отмечает, что сын «предпочитает держать дистанцию с отцом», снял комнату в коммуналке.
Ранее певица Маша Распутина говорила о планах сменить имя. Перед зрителями она собиралась по-прежнему выступать с псевдонимом, но паспорт поменять на Аллу Агееву. Она признавалась: взяла псевдоним из-за того, что одна Алла на сцене уже была. Речь идет о Пугачевой.
Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:PROZVEZD
Автор:Лилия Караева