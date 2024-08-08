«Так захотелось»: сын актера Александра Половцева поменял имя

Сын актера Александра Половцева, известного по сериалу «Улицы разбитых фонарей», сменил имя. Он стал Стефаном.

Об этом сообщил сайт PROZVEZD.

«Мой сын Степан почему-то стал теперь Стефаном. Ему так захотелось», - раскрыл Половцев.

Степан в пять лет дебютировал в кино. Три года назад он женился, у Степана родился ребенок.

Издание отмечает, что сын «предпочитает держать дистанцию с отцом», снял комнату в коммуналке.

Ранее певица Маша Распутина говорила о планах сменить имя. Перед зрителями она собиралась по-прежнему выступать с псевдонимом, но паспорт поменять на Аллу Агееву. Она признавалась: взяла псевдоним из-за того, что одна Алла на сцене уже была. Речь идет о Пугачевой.