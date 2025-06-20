«Так за какую же страну у певицы болит сердце?»: Цыганова назвала удобной позицию Лорак, получившей гражданство РФ

Певица Вика Цыганова прокомментировала получение российского гражданства артисткой Ани Лорак. Она напомнила, что исполнительница ранее высказывалась в поддержку Украины, а теперь молчит и зарабатывает в России. Цыганова назвала позицию артистки удобной.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале певицы.

Цыганова рассуждала, точно ли становиться гражданами России артистам подсказывает сердце, а не кошелек. Певица напомнила, как Лорак в 2014 году выступала в госпитале для украинских солдат, а в 2022-2023-м писала посты с поддержкой Украины.

«От истории со сборами денег до сих пор душок стоит. Хоть доказать пожертвования ВСУ официально не удалось, певице пришлось признать, что гуманитарную помощь Украине она всё же отправляла», - отметила Цыганова.

Певица задалась вопросом, если Лорак изменила мнение и стала поддерживать Россию, почему она не выступает в госпиталях для российских солдат.

«Дистанцироваться от политики и заниматься творчеством — какая удобная позиция для того, кто ранее высказывался в поддержку Украины, но теперь стыдливо молчит, зарабатывая в России. Так за какую же страну у певицы Лорак болит сердце?» - задалась вопросом Цыганова.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал «плевком обществу» выдачу Лорак паспорта РФ.