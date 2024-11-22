«Так Вовка лежит»: вдова Левкина показала, как выглядит могила певца спустя три дня после похорон

Вдова артиста Владимира Левкина вернулась на могилу мужа спустя три дня после похорон и показала, как выглядит его место на кладбище. Находясь там, Маруся Ичетовкина не смогла сдержать эмоций и расплакалась прямо во время записи видео.

Экс-солиста «На-На» проводили в последний путь 19 ноября, но его близкие до сих пор не могут поверить в то, что его больше нет с ними. Безутешна и жена Левкина, которая любила музыканта и была рядом с ним даже в последние минуты жизни. Вернувшись на кладбище после похорон, Маруся была поражена тем, как сейчас выглядит могила Владимира — она утопает в цветах.

«Так Вовка лежит, его вид… Просто не передать словами, посмотрите сколько венков, там еще, там… Несколько рядов… Мой артист, мой самый любимый муж», - сказала вдова и расплакалась.