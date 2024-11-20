Раскрыта причина отсутствия Бари Алибасова на похоронах Владимира Левкина

Продюсер Герасимов объяснил, почему Алибасов не приехал на похороны Левкина. Об этом сообщает mk.ru.

Бари Алибасов не присутствовал на похоронах бывшего участника его коллектива «На-на» Владимира Левкина. Многие поклонники удивились этому поступку. Однако, как объяснил концертный директор и продюсер Александр Герасимов, знакомый с Алибасовым, артист не смог появиться на траурной церемонии из-за состояния здоровья.

«Бари Каримович не мог по-другому: он очень сложно пережил известие о смерти Володи. У него резко пошатнулось здоровье на нервной почве. Поэтому он чисто физически не смог присутствовать на траурной церемонии. Бари сейчас сам находится под присмотром врачей», — рассказал он.

Герасимов заявил, что продюсер всегда ценил Левкина за его вклад в творчество группы.

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