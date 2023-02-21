«Так вот сложилось»: Наталия Гулькина рассказала о беременности

Бывшая солистка популярной группы «Мираж» Наталия Гулькина была замужем четыре раза. Певица часто рассказывает о своей личной жизни, но ее признание о беременности тронуло поклонников. Звезда не стала скрывать правду.

В эфире программы «Судьба человека» артистка поведала историю любви, которая случилась с ней в 16-летнем возрасте. Тогда девушка влюбилась в парня, с которым познакомилась в метро. Чуть позже она узнала, что беременна. Родители приняли трудное решение.

«Они посчитали, что я слишком маленькая для этого, и приняли решение, мол, ей этот ребенок не нужен. Сережа говорил: «Нет, давай, мы справимся». Но это все было бесполезно, потому что я действительно была ребенком, жила с родителями, они полностью меня содержали. Как я могла какие-то свои принимать решения? В общем, так вот сложилось», — делилась Наталия.

Сейчас у Гулькиной есть двое детей. Одна из них дочь Яна. Исполнительница говорит, что в ситуации со своей наследницей поступила бы иначе.

«Если бы Яна пришла ко мне в 15-16 лет, я бы сказала ей: «Рожай!». Сегодня сильно поменялось время. Я бы сама воспитала этого ребенка, но вот пока меня бабушкой не делают. Может, это тоже бумерангом идет. Но что есть, то есть», – рассказала артистка.

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