«Это ненормально»: Наталия Гулькина дважды оскорбила уехавшую Аллу Пугачеву

58-летняя певица, экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина высказалась об уехавших за границу звездах, в том числе о народной артистке Алле Пугачевой. По поводу нее артистка сделала несколько неприятных заявлений.

По мнению Гулькиной, «это ее личное дело — где доживать». «Уехала она и уехала, это ее право. Пусть человек поживет в свое удовольствие…», - говорит звезда.

Также певица считает, что Пугачева своим отъездом не предала фанатов. «При чем здесь фанаты. Разве есть сегодня у Пугачевой фанаты?» - задалась вопросом Гулькина в беседе со StarHit.

По ее мнению, «это ненормально, когда человек живет жизнью другого». Артистка подытожила, что ей «абсолютно безразличны уехавшие звезды».

Ранее певица Елена Ваенга ответила на оскорбление Пугачевой в адрес россиян. Ее задело высказывание Примадонны о «холопах и рабах».