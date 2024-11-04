«Так тырить контент как минимум неприлично»: Яна Рудковская публично разоблачила ложь Алины Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала новое интервью фигуристки Алины Загитовой. В своем Telegram-канале знаменитость публично обвинила спортсменку, заявившую о солд-аутах на своем шоу, в обмане.

В интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец Алина Загитова рассказала об успехе своего шоу «Хранители времени». Фигуристка утверждала, что на трибунах не было свободных мест и был солд-аут. Яна Рудковская решила публично разоблачить олимпийскую чемпионку в личном блоге, обвинив ее в обмане.

Продюсер призналась, что «всегда с интересом следит за успехами» Алины Загитовой, но призвала ее не «путать понятия», поскольку солд-аудта на ее шоу не было и были видны свободные места.

«Ты будешь рассказывать человеку, который за 20 лет в шоу-бизнесе и в бизнесе ледовых шоу по всему миру продал более 10 млн билетов, что такое sold-out?» — написала Яна Рудковская.

Знаменитость предложила спортсменке заключить пари. Яна Рудковская рассказала о системе билетных операторов, согласно которой можно занять то или иное место в зависимости от продаж.

«Ты запросишь данные продаж наших шоу у всех билетных операторов. В свою очередь я запрошу твои цифры, и мы сравним коэффициент твой и мой», — отметила продюсер.

Кроме того, Яна Рудковская обвинила Алину Загитову в том, что она украла у нее некоторые элементы из разных шоу продюсера.

«Твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки». <…> Начиная от слизанного нашего тизера, который ты тоже не видела, потому что была еще маленькая, до полетов, сферы и даже круглого экрана. Открою тебе маленькую тайну: к сожалению, в нашем бизнесе так тырить контент твоим режиссерам как минимум неприлично — это в любой индустрии считается плохим тоном», — заявила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская высказалась об участии певицы Вали Карнавал в шоу «Ледниковый период».