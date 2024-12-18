Обнимались на камеру: Бьянка рассекретила мужчину после интрижки с певцом Natan

Певица Бьянка после романтической истории на шоу «Звезды в джунглях» показала, с каким мужчиной сейчас проводит время. Исполнительница хита «Были танцы» снялась в объятиях коллеги Прохора Шаляпина и опубликовала ролик в соцсетях.

Знаменитость решила запечатлеть танец с Шаляпиным, который является дамским угодником. На кадрах он озвучивал заставку сериала «Секс в большом городе», а потом к нему присоединились танцующая Бьянка. На следующих кадрах он обнимает ее за талию, прижимает к себе и даже пытается поцеловать.

Прохор был в джинсах и в новогоднем свитере с оленями, а Бьянка позировала в спортивном лонгсливе и лосинах, которые подчеркивали ее стройную фигуру.