«Так совпало»: Барецкий раскрыл истинную причину возвращения Пугачевой в Россию

Вчера, 2 мая, стало известно, что 74-летняя Алла Пугачева неожиданно вернулась в Москву после нескольких месяцев, проведенных в Израиле. Причина приезда проста, но не радостна. С разницей в пару дней ушли из жизни два ее добрых друга – Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Примадонна, узнав о смерти последнего, собрала вещи и вместе с мамой модельера купила билеты до Москвы. Однако, возможно, и без трагических событий певица показалась бы на Родине.

По словам Стаса Барецкого, который продолжает утверждать, что является новым владельцем замка в Грязи, Пугачева планировала свое возвращение, так как в проданном особняке остались вещи, которые ей нужно было забрать. Он также подчеркнул, что на время своего визита артистка будет жить в своем бывшем доме, несмотря на то, что у него уже новый владелец.

«Я с ней общался. Она собирается в замок приехать. Ей нужно вывезти вещи… Она остановилась у себя, может быть, в замок приехала уже. Этот приезд был запланирован, просто так совпало со смертью ее близких друзей», - заявил Барецкий в беседе с РИА Новости.

К слову, несмотря на то, что Пугачева близко общалась с обоими почившими дизайнерами, на похороны пока она собирается только к одному из них – Юдашкину. О том, появится ли Алла Борисовна в Щелково на прощании с Зайцевым, неизвестно.

Напомним, что история с продажей замка в Грязи длится с того самого момента, как вся семья Примадонны уехала из страны. За это время особняк сменил десятки «владельцев», но самым настойчивым оказался именно Стас Барецкий. Несмотря на то, что СМИ уже обнаружили официальные документы, по которым шоумен не является хозяином недвижимости, он все равно продолжает утверждать обратное. А всем скептикам артист даже пригрозил судом.