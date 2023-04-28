«Будем судиться»: Стас Барецкий пригрозил всем сомневающимся в его покупке замка Пугачевой

В последнее время вокруг недвижимости Аллы Пугачевой возникли крупные скандалы. Артистка, проживающая теперь в Израиле, избавляется от имущества в РФ. Внимание публики было направлено на продажу ее замка в деревне Грязь. Поговаривают, покупателем особняка стал Стас Барецкий. Мужчина уверял, что он приобрел недвижимость за 450 миллионов рублей. Однако не все поверили этим словам и стали обвинять его в «дешевом хайпе». В новом интервью для радиостанции «Говорит Москва» Стас прокомментировал ситуацию.

К слову, Барецкий продолжает придерживаться свой позиции и утверждает: именно он новый владелец замка в деревне Грязь. Стас заявил: его не интересуют люди, распускающие ложные домыслы, однако, если ему кто-то будет препятствовать, то он начнет судебное разбирательство.

«Если кто-то будет что-то говорить, мы будем судиться. Если нам будут мешать, будем подавать в суды. Пусть попробуют пободаться с людьми из ритуального бизнеса. Это кончится денежными исками», — высказался мужчина.

По словам Стаса, из замка он планирует сделать похоронный комплекс, который будет открыт для всех. Также бизнесмен заявил: в его планах есть переименование деревни.

«Проведем опрос среди местных жителей, потому что слово "грязь" мне не нравится. Мы не будем называть деревню "Кладбище" или "Крематорий", должно быть что-то светлое», — резюмировал Стас.

Ранее Саглиани раскрыл обман с продажей замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Подробности смотрите в этой статье.