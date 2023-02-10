«Так сказала бабушка»: Роза Сябитова раскрыла семейную тайну, приносящую счастье в любви

Розу Сябитову называют главной свахой страны. Существует мнение, что телеведущая лучше всех разбирается в сердечных делах. Накануне 14 февраля издание «Teleprogramma» встретилось с Розой и откровенно обсудило с ней ее личную жизнь.

По словам знаменитости, она всегда была равнодушна ко Дню святого Валентина. Этот праздник требует романтики, а она всегда была прагматиком: «Розовые сопли — это не про меня. Я всегда четко понимала, чего хочу в жизни».

Кроме того, Роза вспомнила наставление бабушки, которое сделало ее счастливой в отношениях. Родственница знаменитости была убеждена: для женщины важнее всего быть любимой и хорошо жить. Именно этот путь и выбрала для себя Сябитова во взаимоотношениях с мужчиной.

«Бабушка считала, что любить самой — это не для меня. Она объясняла: если выйти замуж за того, кто тебя любит, это гарантирует счастье. Он будет лелеять жену, и со временем супруга его тоже полюбит. Вышла замуж так, как советовала бабушка, и нисколько в этом не разочаровалась», — резюмировала Роза.

Ранее Роза Сябитова прокомментировала новость о смене гражданства Ларисы Гузеевой. Подробности читайте в этой статье.