«Так сильно хочу замуж, прямо плачу»: Алана Мамаева шутливо ответила на вопросы об отношениях с мужчинами
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева заявила, что пока не собирается связывать себя узами брака. В своей соцсети модель с юмором ответила на постоянные вопросы подписчиков о ее личной жизни.
Сегодня 38-летняя Алана Мамаева активно занимается карьерой, но при этом успевает воспитывать двоих детей. Недавно блогер приняла участие в корейской Неделе моды, восхитив всех своей худобой.
Тем временем поклонники не перестают донимать ее вопросами об отношениях с мужчинами. На этот раз экс-супругу спортсмена спросили, не боится ли она, что на ней никто не женится. Комментарий также касался судов Мамаевой из-за алиментов.
«Очень боюсь! Так сильно хочу замуж и детей рожать, прямо даже плачу, сижу», — шутливо ответила Мамаева на провокационный вопрос.
Алана с Павлом развелись в 2021 году после восьми лет брака, в котором у них родилась дочь Алиса. Это не первый брак модели. В 2011 году она вышла замуж за Александра Липового. Но эти отношения не сложились. Бывший супруг в результате был лишен родительских прав.
