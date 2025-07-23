«Очень активная мимика»: Алана Мамаева показала кадры из косметологического кабинета

Блогер Алана Мамаева показала подписчикам, как ей делают уколы ботокса в лицо. Экс-супруга известного футболиста опубликовала в своей соцсети видео из косметологического кабинета.

35-летняя участница шоу «Сокровища императора» уже не первый раз прибегает к помощи косметологов и пластических хирургов, несмотря на то, что многие считают, что знаменитость перебарщивает с изменениями во внешности.

Вот и сейчас на кадрах нового видео Мамаева предстала сидящей на кушетке в то время, пока специалисты в перчатках и со шприцами в руках делают ей уколы ботокса в лоб. Алана при этом сообщила, что ей делают лифтинг для разглаживания морщин.

«Мы будем проводить процедуру ботулинотерапии. Мы будем работать с зоной лба, межбровкой. У Аланы очень активная мимика. Она также сможет показывать все свои эмоции, но морщин не будет», — объясняет происходящее на видео косметолог.

Сама инфлюенсер отмечает, что процедуры не причиняют ей боли, и она доверяет своему мастеру.

Напомним, ранее Алана Мамаева заявила, что не хотела обидеть Волочкову советом сделать пластику.