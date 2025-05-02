«Так себя вести не надо»: Олег Майами устроил дебош в клубе
© Komsomolskaya Pravda/East News
Певец Олег Майами устроил дебош в клубе. Артист вышел на сцену к артистам научиться игре на скрипке, но в ход пошли мат и оскорбления.
Все происходило на глазах зрителей. Артист вышел к артистам кавер-бэнда и взял скрипку. Музыкант попробовал сыграть и потребовал хлопать ему.
Лидер кавер-бэнда «Сборище» упрекнул музыканта в неуважительном поведении.
«Как минимум, это большое неуважение к артисту, музыканту, человеку. Так себя вести не надо. Ну и теперь ты не Олег Майами, а Олег Смычок», - произнес он.
Судя по публикуемым кадрам, в конце Майами и вовсе уронил смычок. Лидер кавер-бэнда отметил, что ронять чужой инструмент – это недопустимо.
Виде дебоша приводит Telegram-канал «Алена, блин!».
Ранее блогер Виктория Боня высказалась о возможном романе Майами и Ольги Бузовой. Она уверена, что певец не ровня артистке.