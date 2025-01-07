«Не Ольгин уровень»: Витория Боня высказалась о возможном романе между Бузовой и Майами

Виктория Боня заявила, что Олег Майами не ровня Бузовой в отношениях. Об этом она рассказала в шоу «Сплетница».

В конце прошлого года Ольга Бузова и Олег Майами выпустили совместную песню, на которую сняли откровенный клип. В обществе тут же начали обсуждать предполагаемый роман между знаменитостями. Однако позже Майами заявил, что их с Бузовой связывает только творчество.

По мнению Виктории Бони, даже если между звездами и были отношения, то они бы не сложились удачно.

«Ольга может многое дать Олегу в плане публичности. Олег — красивый, но не Ольгин уровень. Ей нужен мужчина, мужик, который придет, позаботится о том, чтобы у нее все было организовано. Ольге желаю именно такого человека», — заявила она.

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