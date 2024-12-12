Переживший рак Александр Буйнов пожаловался на недуг

Народный артист РФ Александр Буйнов рассказал о проблемах со здоровьем. Его слова приводит Пятый канал.

Музыкант признался, что страдал от недуга, однако дело не в рецидиве рака, который у него обнаружили в 2011 году.

Буйнов уточнил, что его беспокоил сильный кашель, который никак не мог пройти.

«Тут больше месяца я не мог выйти из… Ерунда какая-то. Что-то у меня было. Короче, я не мог подавить кашель. Лёгкие чистые, а кашель не проходит», — заявил исполнитель.

Артист усердно лечился, регулярно гулял на свежем воздухе с собакой. Одна из таких прогулок обернулась для Буйнова неприятностью. Рядом с небольшим прудом он заметил мусор и решил его подобрать, однако потерял равновесие и упал в воду.

«Пошел домой и подумал, что теперь, если не помру, я точно должен поставить свечку святому Николая Угоднику <…> 15 минут переохлаждение, но все в порядке», — добавил он.

Ранее Александр Буйнов раскритиковал дикцию молодых российских артистов.