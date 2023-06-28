Так решили неврологи: Лидия Федосеева-Шукшина будет долечиваться в другом месте

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина продолжит лечение в новом месте. Врачи-неврологи направили документы в реабилитационный центр.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, там проведут курс процедур для полного выздоровления. Состояние актрисы улучшилось – на это повлияла установка электрокардиостимулятора.

Напомним, знаменитость госпитализировали в начале июня. Она пожаловалась на работу сердца. Вовремя среагировала дочь актрисы: она вызвала скорую, как только матери стало плохо.

У артистки диагностировали инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Еще 19 июня дочь Федосеевой-Шукшиной рассказывала, что состояние матери «стабильно тяжелое». При этом она признавалась, что надежда есть.

Что привело к проблемам с сердцем, точно неизвестно. Многие полагают, что на здоровье сказался судебный процесс с продюсером Бари Алибасовым. Пара развелась в 2020 году и не могла поделить имущество.