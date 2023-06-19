Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о тяжелом состоянии матери

В начале июня 84-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за жалоб на работу сердца. По сей день она находится в клинике, и врачи делают все, чтобы она поскорее поправилась. О состоянии экс-жены Бари Алибасова известно лишь со слов ее дочери Ольги. Именно она вовремя сумела среагировать и вызвала бригаду скорой помощи, когда матери стало плохо.

Сейчас Шукшина старается как можно больше времени проводить с мамой в клинике, узнавать все подробности хода ее лечения у медиков. Несмотря на то, что в учреждении Лидия Николаевна находится уже больше двух недель, ее состояние по-прежнему тяжелое. Однако надежда есть.

«Состояние ее стабильно тяжелое, но динамика хорошая. Я каждый день ее вижу и это подтверждаю», - поделилась Ольга в беседе с Пятым каналом.

Пока Федосеева-Шукшина в больнице, в СМИ не перестают гадать, что же могло привести ее к проблемам с сердцем. Свое мнение уже высказали немало экспертов медицины и друзей актрисы. Так, многие считают, что подорвали ее здоровье скандалы вокруг брака с Алибасовым. Их развод состоялся в 2020 году и был довольно громким, так как бывшие супруги все никак не могли поделить имущество.

Близкие Лидии Николаевны отметили, что она тяжело переносила весь судебный процесс. Она потратила на него много нервов и сил. К тому же все происходило публично, и она не могла справиться с душевной болью, вызванной личной драмой.

В последние годы рядом с артисткой была ее дочь Ольга. Она заботилась о ней, следила, чтобы мама вовремя принимала лекарства. Известно, что у Федосеевой-Шукшиной было большое количество хронических заболеваний, и все они усугубись стрессом.

Ранее стало известно, что в больницу к актрисе начала приходить и вторая дочь – Мария Шукшина.