Композитор Игорь Николаев отреагировал на сообщения о разводе с Юлией Проскуряковой

Композитор Игорь Николаев опроверг то, что собирается разводиться с женой Юлией Проскуряковой. По его словам, все эти сообщения является только выдумкой желтой прессы.

Исполнитель и автор хита «Такси, такси» уже долгое время счастлив в браке с третьей избранницей. У супругов даже есть общая дочь. Тем не менее, несмотря на это, в Сети то и дело появляются слухи о том, что совсем скоро ожидается звездный развод. Многие не верят в то, что с большой разницей в возрасте у мужа с женой может быть все хорошо в семье.

На музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» Николаев решил пресечь все слухи и заявил – расставаться с Юлией он не собирается.

«Выдумки желтой прессы. Это не имеет ничего общего с действительностью», - цитирует слова композитора Voice.

Напомним, что Игорю Николаеву в январе исполнилось 64 года, в то время как Проскуряковой только 41 год. Но это их совершенно не смущает. К слову, это третий брак артиста. До этого он был женат на Елене Кудряшевой и Наташе Королевой.

Ранее стало известно, что Игорь Николаев в райдере требует, чтобы из его номера выносили все телефоны.