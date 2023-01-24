«Проделана большая работа»: пластический хирург Киркорова раскрыл его секрет
«Из-за профессиональных качеств»: Филипп Киркоров вновь лег под нож хирурга .
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Филипп Киркоров по праву считается самым откровенным в отечественном шоу-бизнесе. Мужчина всегда рад предоставить эксклюзивные подробности о себе. Так, в начале года артист без стеснения рассказал о перенесенных пластических операциях и с удовольствием представил своего врача Тимура Хайдарова. Журналисты «Пятого» канала пообщались с ним и выяснили, на какие очередные изменения вновь решился Филипп.
Тимур заявил: недавно он проделал большую работу с телом Киркорова. Речь идет о липосакции. «Мы занимались с его телом, объемами. Там проделана большая работа», — высказался хирург.
К слову, сам Филипп не скрывает своей радости от перенесенной манипуляции. По словам певца, не каждый человек согласится на подобную операцию, вот почему Киркоров гордится проявленным мужеством.
«Чисто из-за профессиональных качеств я обязан сегодня следить за своим внешним видом, и никто меня в этом осудить не сможет», — резюмировал артист.
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