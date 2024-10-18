«Так просто вы от меня не отделаетесь»: Антон Лиссов вышел на связь после госпитализации

Фронтмен группы Jane Air и бывший бэк-вокалист Little Big Антон Лиссов вышел на связь после сообщений об экстренной госпитализации в Санкт-Петербурге. У 45-летнего музыканта заподозрили инфаркт.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, медики после обследования приняли решение отпустить Лиссова на амбулаторное лечение.

Музыкант записал короткий видеоролик на одной из улиц Петербурга и разместил в своем Telegram-канале.

Накинув капюшон на голову, Лиссов произнес: «Ну что, котаны, отставить панику! Так просто вы от меня не отделаетесь».

Напомним, Антон Лиссов ушел из Little Big, когда солисты группы в 2022 году решили эмигрировать США.

Ранее сообщалось, что бывшего бэк-вокалиста Little Big доставили в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Антон Лиссов жаловался медикам на боль в груди и затрудненное дыхание.