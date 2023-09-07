«Так повздорили»: Крайнова рассказала, что не поделила с Сергеем Лазаревым
Певица Настя Крайнова рассказала о ссоре с Сергеем Лазаревым во время съемок шоу.
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Бывшая участница группы «Тутси» Настя Крайнова рассказала о ссоре с певцом Сергеем Лазаревым. Артисты выясняли отношения во время съемок шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1», где являются членами жюри.
Звезды часто спорят, но это случается из-за разных взглядов на выступления участников. Иногда становится действительно жарко. Настя призналась, что ее мнение не всегда совпадает с главой сотни Сергеем Лазаревым.
«Я ни на кого никогда не смотрю. Если честно, иногда бывает, что мы спорим. В одном сезоне так повздорили, что мне казалось, будто полыхала вся наша соточка. Бывает разное», — поделилась артистка в интервью Звук Медиа.
При этом Крайнова не держит зла на коллегу, а споры никогда не перетекают в реальную жизнь. Певица считает, что их ссоры больше напоминают дискуссии.
Напомним, что премьера нового сезона шоу состоится 8 сентября.
Ранее Настя Крайнова посоветовала не искать подруг в российском шоу-бизнесе. По словам певицы, среди звезд каждый хочет внимания и денег, поэтому знаменитости часто идут на все, чтобы заполучить желаемое. Звезда посоветовала искать друзей из разных сфер, чтобы избежать конфликта интересов.