«Так повздорили»: Крайнова рассказала, что не поделила с Сергеем Лазаревым

Бывшая участница группы «Тутси» Настя Крайнова рассказала о ссоре с певцом Сергеем Лазаревым. Артисты выясняли отношения во время съемок шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1», где являются членами жюри.

Звезды часто спорят, но это случается из-за разных взглядов на выступления участников. Иногда становится действительно жарко. Настя призналась, что ее мнение не всегда совпадает с главой сотни Сергеем Лазаревым.

«Я ни на кого никогда не смотрю. Если честно, иногда бывает, что мы спорим. В одном сезоне так повздорили, что мне казалось, будто полыхала вся наша соточка. Бывает разное», — поделилась артистка в интервью Звук Медиа.

При этом Крайнова не держит зла на коллегу, а споры никогда не перетекают в реальную жизнь. Певица считает, что их ссоры больше напоминают дискуссии.

Напомним, что премьера нового сезона шоу состоится 8 сентября.

Ранее Настя Крайнова посоветовала не искать подруг в российском шоу-бизнесе. По словам певицы, среди звезд каждый хочет внимания и денег, поэтому знаменитости часто идут на все, чтобы заполучить желаемое. Звезда посоветовала искать друзей из разных сфер, чтобы избежать конфликта интересов.