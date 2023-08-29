«Они хотят славы, денег»: Настя Крайнова посоветовала не искать подруг в российском шоу-бизнесе

Певица Настя Крайнова заявила, что подруг в российском шоу-бизнесе лучше не искать, об этом сообщает Пятый канал.

На дне рождения фэшн-блогера Люси LovaLova экс-солистка группы «Тутси» порассуждала о женской дружбе в шоу-бизнесе. По мнению Крайновой, подруг там найти достаточно тяжело.

«Если мы будем, конечно, искать в самом шоу-бизнесе подружек, то я думаю, скорее всего сложновато будет», — отметила певица.

По словам Крайновой, среди звезд каждый хочет внимания и денег, поэтому знаменитости часто идут на все, чтобы заполучить желаемое.

«Они хотят славы, денег. И когда с тобой находится такая же конкурентоспособная девчонка, естественно ты будешь стараться перетянуть на себя одеяло. Дабы я была в женском коллективе, я знаю, что это такое», — рассказала она.

Крайнова считает глупостью конкурировать с кем-то, особенно в дружеских отношениях. Тем не менее, певица посоветовала искать друзей из разных сфер, чтобы избежать конфликта интересов.

Напомним, Настя Крайнова была солисткой группы «Тутси» с 2004 по 2010 год. С тех пор она занимается сольной карьерой.

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