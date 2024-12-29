«Так поступает бесчувственная свинья»: Отар Кушанашвили обвинил унизившего его Филиппа Киркорова в неуважении

Телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался о Филиппе Киркорове, публично опустившем его. В эфире подкаста «За деньги» на YouTube журналист «прошелся» по оскорбившему его певцу, обвинив его в неуважении.

В этом году у Отара Кушанашвили неожиданно выявили четвертую стадию рака, он прошел химиотерапию и завершил лечение. В тяжелое время телеведущего поддержали многие знаменитости, в том числе и уехавшая из России Алла Пугачева. При этом экс-супруг певицы Филипп Киркоров на одном из мероприятий публично продемонстрировал неуважение к борющемуся с заболеванием журналисту, тем самым оскорбив его.

«Он сидел напротив меня, я был на сцене. И он не встает, когда весь зал мне аплодировал. <…> Я не ожидал, у меня слезы на глазах. Смотрю отчетливо: не встает Киркоров. Из-за обиды, что я саркастично и иронично о нем отзывался. Кто может так поступать? Кусок ******* так может поступать», — поделился Отар Кушанашвили.

Журналист также добавил, что «так поступает бесчувственная свинья», и сравнил Филиппа Киркорова с его бывшей женой. Отар Кушанашвили заявил, что, несмотря на критику в адрес покинувшей РФ Аллы Пугачевой, он уважает певицу больше, чем ее экс-возлюбленного.

«Что касается Аллы Пугачевой, про которую хорошо сказал Валерий Сюткин: „Я помню ее как великую женщину и великую певицу. Все остальное — ее личное дело. Поэтому закройте рты“. Что касается Аллы Пугачевой… Она человек с большим сердцем. А у того миллиметровое сердце», — отметил телеведущий.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров простил Настю Ивлееву, которую называл «профурсеткой» и «мерзкой крысой» после «голой» вечеринки блогера.