«Так получилось»: мог ли 60-летний Григорий Лепс избежать развода с супругой

В 2021 году в жизни Григория Лепса произошли большие перемены: стало известно о разводе певца с супругой. 60-летний мужчина долго не мог прийти в себя после случившегося, однако теперь он не скрывает: сейчас у него есть новая возлюбленная, которая на 30 лет младше. Несмотря на вновь обретенное счастье, Лепс до сих пор испытывает стыд за развод с Анной Шаплыковой. Об этом он рассказал журналистам Пятого канала.

Услышав подобное откровение, сотрудники СМИ поинтересовались у Григория, могли ли они с экс-супругой избежать расставания. Ответ певца не заставил себя ждать.

Лепс решил по-философски ответить на данный вопрос, сославшись на известную фразу: «Так решил Бог». По словам артиста, ситуацию уже не изменить.

«Понимаете, Бог решает, а не я. Каяться я буду только перед ним и отвечать тоже», — резюмировал Лепс.

Ранее 60-летний мужчина откровенно рассказал о романе с молодой избранницей. Григорий без стеснения заявил, что восхищается возлюбленной. Подробности читайте в этой статье.