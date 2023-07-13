«Так получилось»: Григория Лепса заменили Леонидом Агутиным в Ташкенте по уважительной причине
Концертный промоутер объяснил замену Григория Лепса Леонидом Агутиным в Ташкенте.
Источник: Kashaev Pavel/East News
Замена одного исполнителя другим – обычное явление для среднеазиатских республик. Об этом рассказал концертный промоутер Сергей Лавров, комментируя замену певца Григория Лепса музыкантом Леонидом Агутиным.
Однажды он столкнулся с отменой концерта Патрисии Каас в Узбекистане, хотя все билеты были проданы. Организаторы сообщили, что певица не сможет приехать по техническим причинам.
Тогда Лавров позвонил продюсеру Иосифу Пригожину и попросил поговорить с певицей Валерией, чтобы заменить Каас. Артистка согласилась и прилетела, не было никаких проблем.
«Думаю, так получилось и в этой ситуации», - сказал Лавров в разговоре с изданием «Абзац».
Бывший продюсер Лепса Евгений Кобылянский считает, что отмена концерта произошла не по технической причине, а из-за политических взглядов музыканта.
«Восток – дело тонкое, поэтому всё это маскируется «техническими причинами», - сказал собеседник.
Напомним, выступление Лепса в Ташкенте планировалось 23 октября. Агутин выступит 6 октября.
Ранее Лепс поделился подробностями расставания с супругой Анной Шаплыковой и признался, что развелся с женой из-за предательства со своей стороны.