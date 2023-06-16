«Так плохо»: Анна Семенович слегла с болезнью из-за нервного срыва

Певица Анна Семенович активно ведет личный блог, в котором рассказывает поклонникам все о своей жизни. В последнее время артистка слишком много работала и поэтому иногда даже на время пропадала из медийного поля. В итоге все это сказалось на ее здоровье. Сегодня она вышла на связь с фанатами и призналась, что слегла.

Экс-солистка «Блестящих» поделилась, что у нее по-прежнему остается слишком много дел, но она не может их выполнять из-за плохого состояния. Сама Анна винит во всем нервы. По ее мнению, именно стресс негативно подействовал на ее организм, поэтому она и заболела.

Больше всего Семенович переживала, что недомогание не позволит ей выступить на важном мероприятии – она собиралась отправиться с концертом в госпиталь к раненым солдатам. Но, к счастью, болезни не удалось ее сломить. Однако температура и другие симптомы простуды все еще остались. К тому же к ним добавились признаки аллергии – у вокалистки непереносимость тополиного пуха, который сейчас активно распространяется в городах.

«Простыла и устала очень! Видимо, иммунитет не выдержал, потому что я целый день так плохо себя чувствую», - поделилась Анна с поклонниками.

Напомним, что Семенович в последнее время довольно часто жалуется на проблемы со здоровьем. Больше всего она страдает из-за простуды или гриппа. Однако в конце прошлого года она подхватила коронавирус, от которого долго не могла оправиться.

Ранее известный блогер рассказал, что недавно Анна Семенович была замечена в отделении ЭКО.