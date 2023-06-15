«Скоро узнаем новости о беременности»: бездетную Анну Семенович заметили в клинике

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович постоянно подвергается критике за то, что до сих пор не родила ребенка. 43-летняя певица признается, что мечтает о материнстве, но ищет достойного мужчину. А если не найдет, то планирует родить для себя. В СМИ появилась информация о том, что звезда скоро объявит новость о беременности.

Как пишет издание «Дни.ру», один из очевидцев рассказал светскому сплетнику Антону Суворкину о том, что Семенович была в отделении ЭКО.

«В Научно-исследовательском институте, где частыми гостями бывают звезды», – поделился блогер.

Источник предполагает, что Анна готовится стать мамой, поэтому скоро она может сама объявить о долгожданном «интересном положении».

«Скоро узнаем новости о беременности», – поделился очевидец с Антоном.

Напомним, что в одном из интервью исполнительница честно призналась, что заморозила свои яйцеклетки. Она не стала скрывать, что прибегла к услуге и посоветовала женщинам следовать ее примеру, если есть проблемы с зачатием ребенка.

В одном из недавних выходов в эфир в соцсетях красавица с пышным бюстом намекнула, что у нее есть возлюбленный. Но не стала раскрывать его личность.

Ранее мы писали о том, как 43-летняя певица Анна Семенович назвала большинство россиян «тупыми».