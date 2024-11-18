«Да пошел ты! Я не выйду на сцену, пока он тут!»: Басков устроил скандал на съемках «Ну-ка, все вместе!»

Певец Николай Басков вслед за коллегой Сергеем Лазаревым устроил скандал на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!». Он матом послал фониатора Льва Рудина и заявил, что не будет работать, пока он находится в жюри. Видео опубликовал Telegram-канал «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».

Скандал на проекте телеканала «Россия 1» продолжает обрастать подробностями. После того, как Лазарев спрыгнул со стены, где сидит «сотня», в конфликт с судьями вмешался Басков. В Сети появился ролик со съемок, на котором певец негативно высказывался в адрес Льва Рудина, причем использовал ненормативную лексику.

«Да пошел ты! Я не выйду на сцену, пока он тут будет! Хамство и наглость, беспардонность. Вы всегда себя так вели. Мы вас пять сезонов терпели. Кто я такой? Фониатор! В горло заглядываю», - заявил Басков.

Разгневанного Николая поддержали коллеги и зрители, и после этого Рудин покинул студию. Однако в следующем выпуске он вновь занял свое место в «сотне».

Ранее появилась информация, что Николай Басков поднял ценник на свои выступления перед Новым годом.