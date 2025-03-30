Скандал в финале «Суперстар!»: Лера Кудрявцева обвинила Азизу в запугивании жюри и операторов

Телеведущая Лера Кудрявцева устроила скандал в финале шоу «Суперстар!» на НТВ. Она публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы.

60-летняя певица выступила последней с песней Ирины Аллегровой «Занавес». Первым слово взял Сергей Соседов и похвалил режиссера-постановщика за красиво сделанный номер. Слова Стаса Пьехи были уже без восторга, он отметил голос Азизы, но был крайне сдержан в эмоциях. Когда микрофон взяла Кудрявцева, стало понятно, что назревает конфликт.

Лера внезапно заявила, что артисты и на сцене, и в жизни должны вести себя достойно. Телеведущая подчеркнула, что для нее очень важно, какой человек вне экранного образа.

«Мне бы не очень хотелось, чтобы после каждой программы, когда я вам ставила – не ноль, а хорошую оценку, единицу, вы мне в три часа ночи звонили и что-то говорили. Первая программа – это прямо был такой наезд. А последняя программа – вы мне позвонили и написали в три ночи: "Лера Кудрявцева, ты Бога оскорбила". Я задала вам вопрос: "Бог – это вы?" На что вы мне так ответа и не дали», — обратилась Кудрявцева к стоявшей на сцене Азизе.

В ответ певица не стала отрицать, что действительно позволила себе написать ночью Лере, но заверила, что в сообщении было сказано: «Ты в себе Бога береги. Бог в тебе».

После этого Лера обвинила Азизу во лжи и поинтересовалась, на каком основании певица писала и звонила ей в ночное время, не являясь при этом ни родственницей, ни подругой.

«Почему вы мне, нашим операторам, продюсерам звонили в три часа ночи? Азиза, я могу сказать вам точно – вас уже все боятся. Боятся поставить плохую оценку. Потому что знают, что будет за кулисами. Вы будете звонить, предъявлять. Вы замечательная артистка, но я поймала себя на мысли, что, глядя на этот номер, я не могу оценить вас как артистку», — продолжала возмущаться Кудрявцева.

Она также отметила, что Азиза угрожала операторам проекта, отправляя им сообщения с нецензурной лексикой.

«Вы здесь очень милая. А когда вы матом в три часа ночи нашим операторам говорите: "Я не сплю, и ты не будешь спать. Присылай мне видео"», - раскрыла все тайны закулисья Лера.

В ответ Азиза внезапно заявила, что является одиноким человеком, поэтому посчитала возможным для себя отправлять людям сообщения в ночное время. Кроме того, она подчеркнула, что таков ее характер, которым она очень гордится.

«То, что вы сейчас сказали – была доля правды в том, что я звонила в три часа ночи. Вернее, писала. Но остальное – перебор. Но это ваше личное дело», — попыталась оправдаться Азиза.

После этого слово взял приглашенный член жюри, которым в финальном выпуске стал певец Шура. Он подтвердил слова Кудрявцевой и отметил, что 30 лет знаком с Азизой и ее тяжелым характером. При этом он отметил, что певице очень хорошо удаются трагические песни, так как ее жизнь и карьера начались с печального события, имея в виду убийство Игоря Талькова на концерте в 1991 году.

«Но ты видишь – нужно и петь, и думать головой. Сама начинаешь вот эти все истории – вот сама их и терпи», - сказал исполнитель хита «Холодная луна» и положил микрофон.

После перепалки ведущие огласили оценки за номера участников финала и оказалось, что Азиза получила три единицы и только один член жюри поставил ей двойку. Таким образом певица из лидера шоу переместилась на третье место. Заслуженная победа в телепроекте досталась Ксении Георгиади.

Азиза при этом лишь нервно улыбалась, а услышав имя победителя, рассмеялась.

Ранее Азиза пожаловалась на монтаж одного из выпусков шоу «Суперстар!». Артистка исполнила песню «Встанем», однако, увидев эфир программы, была разочарована действиями телевизионщиков. По ее словам, во время ее выступления люди в зрительном зале вставали с мест, однако ни один из членов жюри даже не привстал.