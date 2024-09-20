«Так она же в любой момент может приехать»: россияне не поверили слезам Земфиры* по России

Уехавшая из России певица Земфира Рамазанова* (признана иноагентом на территории РФ) в попытках заработать и вернуть былую славу активно гастролирует по миру. На одном из последних концертов она внезапно расплакалась якобы из-за тоски по родной Уфе, однако слезам артистки никто не поверил.

Пользователи Сети напомнили Земфире* о том, что она теперь проживает в Париже и не перестает восторгаться новой родиной в соцсетях. При этом многие комментаторы отметили, что давно забыли о существовании исполнительницы хита «Хочешь».

Рассуждая о слезах Земфиры* на концерте, экс-поклонники выразили уверенность, что это дешевый пиар.

«Так она же в любой момент может приехать, у нее нет запрета. Дешевый пиар на концерте. Для зарабатывания денег», - приводит aif.ru слова пользователей.

Также комментаторы напомнили уехавшим артистам, что они могут вернуться, но как раньше уже не будет.

«Они нас предали, да еще помоями облили. Им просто некуда возвращаться. Ну или нам всем лоботомию сделать, как Хаматова предлагает. По-другому мы уже на ее концерты не пойдем», - выразила мнение пользовательница.

Кроме того, бывшие поклонники Земфиры* предположили, что она пытается разжалобить россиян, чтобы таким образом подготовить свое возвращение.

«Сейчас начнут на слезу прошибать... Обнищали и сразу о Родине повспоминали. Противно все это. Когда захочется простить их, надо обязательно посмотреть, что они говорили, когда были сытыми и поверившими в себя», - добавил один из комментаторов.

Ранее Земфира* на концерте в Тбилиси показала листок, на котором большими буквами было написано название ее родного города «Уфа». После этого она не смогла сдержать слез. Зрители поддержали ее аплодисментами.

*Признана иностранным агентом на территории России