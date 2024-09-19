Певица Земфира* расплакалась на концерте в Тбилиси, вспомнив о родной Уфе

Певица Земфира*(признана иноагентом на территории РФ) растрогалась на концерте в Тбилиси, когда вспомнила об Уфе, в которой прошло ее детство. Артистка даже не смогла сдержать слез. Видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Сейчас исполнительница находится в туре по Европе. Одной из ее остановок стала Грузия. Она дала большой концерт, в ходе которого в какой-то момент показала листок, на котором большими буквами было написано название ее родного города. Это настолько произвело впечатление на Земфиру*, что она заплакала. Зрители поддержали ее бурными аплодисментами.

Напомним, что после начала СВО певица не возвращалась в Россию. Сейчас она живет и выступает за границей для русскоязычной публики. Сопровождает ее на гастролях подруга Рената Литвинова. Долгое время они были в ссоре, но сейчас помирились. Актрису заметили на выступлении вокалистки. Она была в зале и снимала все происходящее на видео.

К слову, Земфира* не согласна с тем, что ей присвоили статус иноагента. Она подала жалобу в Верховный суд. До нее то же самое сделал и муж Аллы Пугачевой. Но ему в требовании отказали.

Ранее у Земфиры* нашли сразу три источника иностранного финансирования.

*(Признана иноагентом на территории РФ)