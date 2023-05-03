Так одеваться заставляет мать: названа причина странного гардероба Елены Малышевой

62-летняя ведущая Елена Малышева всегда отличалась своеобразной манерой одеваться: наряды выглядят так, будто она собирается на свадьбу. Телеврач сама раскрыла причину своего странного гардероба.

По словам телеведущей, это связано с требованиями матери. Галина Морозова заставляет дочь одеваться максимально нарядно. Чтобы избежать критики родственницы, Малышева следует наставлениям.

Морозова также строго относится к своему внешнему виду: она считает, что выходить на публику плохо одетой – значит, оскорблять себя и окружающих.

Также ведущая призналась, что в юности ее воспитывали в строгости: не разрешали красить губы и ярко одеваться. Это сделало ее стрессоустойчивой, уверена Малышева.

Ранее ведущую обнаружили в Нью-Йорке. По некоторым данным, там у нее есть недвижимость.