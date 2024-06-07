«Так обидело»: Сарик Андреасян объяснил, почему не снял сериал о Никулине

Режиссер Сарик Андреасян планировал снять сериал про советского артиста Юрия Никулина. Но проект не удалось реализовать из-за отсутствия денег.

Как пояснил Андреасян, Никулин подготовил сценарий 16-серийного сериала-биографии к 100-летию артиста, в 2021 году. Но никто из потенциальных спонсоров не захотел вкладываться в проект. По этой причине его не удалось реализовать.

«И это меня даже как-то так обидело. Я говорю: „Так это же действительно наследие. Это наше все“ и так далее», — рассказал режиссер в эфире шоу «ОК на связи!».

Образ Никулина в итоге решили воссоздать при помощи искусственного интеллекта в фильме «Манюня: Приключения в Москве». Режиссер признался, что это вызвало недовольство у общественности.

«Что же вы ничего не сделали к 100-летию?» — задается вопросом Сарик.

Ранее сообщалось, что родственники Никулина дали согласие на использование образа актера. Работа по его созданию при помощи искусственного интеллекта заняла 8 месяцев. По сюжету Никулин станет одним из главных героев. Премьера киноленты состоялась в конце мая.