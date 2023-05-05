«Так никто не делал»: Алла Пугачева добилась первенства на эстраде не пением

Певец Александр Буйнов рассказал, как артистке Алле Пугачевой удалось добиться первенства на эстраде. Он раскрыл, что такого делала Примадонна, чего не делали другие певицы.

По словам исполнителя, ей помогло актерское образование в ГИТИСе: оно давало о себе знать, когда певица ставила свои песни.

«Она ставила все свои песни, все свои концерты, как актриса. Ее лучшие концерты, когда на сцене – черный кабинет, и она одна сидит за столом. Так никто не делал», - сообщил он сайту mk.ru.

Буйнов получал актерское образование после Пугачевой. Он отметил, что в России много артистов, «которые хорошо поют», но таких, как Примадонна, – нет.

Артист заявил, что до сих пор Пугачева «выше всех», несмотря ни на что.

«Мы не можем умалять ее заслуг и достоинств, как певицы и как актрисы», - отметил он.

3 мая Пугачева прилетела в Россию из Израиля. Она долгое время не была на родине. Поводом для возвращения стала смерть модельера Валентина Юдашкина. Певица намерена посетить похороны, которые пройдут 6 мая.